Verdammt gute Begründung

Darum findet es Simon Enzler okay, wenn seine Söhne fluchen

«Sausiebesakramentnomol!» Keiner flucht öffentlich so schön – und so oft – wie Kabarettist Simon Enzler. Wie er nun in einem Interview verrät, tut er es auch zu Hause – und noch schöner: Es stört ihn auch nicht, wenn seine beiden Söhne es tun. Aus einem bestimmten Grund.