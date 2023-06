Es sind meist völlig alltägliche Szenen, die per Bild- und Videoaufnahme gezeigt werden: Eine Familie am Frühstückstisch, auf einer gemeinsamen Velotour oder beim Feiern eines Kindergeburtstags. In der Regel wirkt alles idyllisch, aufgeräumt, Gross und Klein sind zufrieden und glücklich. Während die Eltern mit dem herzigen Content gutes Geld verdienen, haben die Kinder jedoch keine Ahnung, was mit ihnen – und ihren Bildern – geschieht. Einige der erste Mini-Influencer der USA sind mittlerweile alt genug, um zu erzählen, was das Geschäft ihrer Eltern mit ihnen gemacht hat.