Von seinen Eltern kann sich Brooklyn abschauen, wie eine harmonische Ehe funktioniert. Victoria und David sind nämlich bereits seit 22 Jahren verheiratet. Einen Skandal sucht man in ihrer Liebesgeschichte vergebens – obwohl man ihnen immer wieder Krisen andichten wollte. Das Geheimnis ihrer liebevollen Beziehung? Kommunikation. Diese sei der Schlüssel zu einer funktionierenden Ehe, sagte das Ex-Spice-Girl einst in einem Interview. Und weiter: «Wir unterstützen uns in allem und wachsen gemeinsam.»