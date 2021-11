Gemeinsam haben David Beckham, 46 und Victoria Beckham, 47, ihre Karrieren nach dem Fussball, beziehungsweise der Musik-Karriere, vorangetrieben und wurden auch in ihrem zweiten Job super erfolgreich. Gleichzeitig scheinen sie mit ihren vier herzigen Kids die perfekt Familie zu haben und schaffen es trotz allem, noch immer glücklich verheiratet zu sein. Wie das geht? Der Schlüssel sei gute Kommunikation, sagt Victoria Beckham in einem interview und fügt an: «Wir unterstützen uns in allem und wachsen gemeinsam.»