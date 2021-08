«Ich erinnere mich: Als Orlando begann, Katy zu daten, lud er mich zu sich ein und sie war auch da. Wir verstanden uns auf Anhieb», erzählt Miranda Kerr über die erste Begegnung mit der Neuen ihres Ex. Besonders eine Sache war für sie damals ausschlaggebend für die gute Beziehung: «Ich sah, wie sie mit Flynn umging. Sie war sehr verspielt mit ihm. Sie versuchte nicht, seine Mutter zu sein. Sie war einfach nett und lustig und das ist alles, was man sich wünschen kann.» Zusammen seien sie am Pool gelegen in Blooms Haus in Malibu. Später seien sie zusammen an eine kleine Party in der Nachbarschaft gegangen und sie habe damals gedacht: «Oh, das ist toll!»