Die schwierige Kindheit machte Michelle Hunziker stark

Michelles Vater litt an Alkoholsucht

Bereits in früheren Gesprächen erzählte Michelle, dass sie in der Schule in Bern rassistisch beleidigt wurde, weil sie und ihre Familie zuhause nur italienisch sprachen. Ihr Vater war alkoholkrank. Die junge Michelle verehrte ihn, doch in ihrer Biografie schreibt sie: «Immer wenn er trank, verwandelte er sich in einen anderen Menschen.» Er sei sehr aggressiv geworden. Hunzikers Mutter trennte sich schliesslich von ihrem Mann und zog mit Michelle nach Italien. Bis kurz vor dem Tod ihres Vaters im Jahr 2000 hatte die Entertainerin keinen Kontakt mehr zu ihm.