Denn Prinz François hat in Luxemburg eine bedeutendere Staatsrolle als Prinz Julian in Schweden. Zum einen ist er das Kind des nächsten Grossherzogs von Luxemburg. Zum anderen hat er – abgesehen von seinem Vater – gerade einmal noch seinen älterern Bruder Prinz Charles (4), der vor ihm in der Thronfolge steht. Und am 3. Oktober 2025 rückt er vom dritten sogar auf den zweiten Platz vor: Dann nämlich wird Grossherzog Henri (69) die Nachfolge offiziell an seinen Sohn Guillaume übergeben und auch Prinz François wird noch mehr im Mittelpunkt stehen.