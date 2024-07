Diese Erziehungsmethode haben William und Kate von Diana

Diana wollte, dass ihre Söhne das wahre Leben kennenlernen

William und Kate haben es in ihrer Erziehung etabliert, dass ihre Kinder allen Menschen, die ihnen geholfen haben oder sonst Gutes tun, einen Brief schicken. Ganz allgemein lassen die Royals viel von Diana in ihr eigenes Familienleben einfliessen. Williams Mutter war es von Anfang an wichtig, dass ihre Söhne das wahre Leben jenseits der Schlossmauern kennenlernen.