Diese Fallen führen bei Kindern zu Übergewicht

Das Familienbett

So schön das Familienbett und so romantisch die Vorstellung ist, dass die ganze Familie in einem Bett nächtigt, birgt dieses auch das ein oder andere Risiko. So haben Studien herausgefunden, dass Kinder, die im Zimmer der Eltern schlafen, ab dem 6. Monat weniger schlafen. Bis zum 30. Monat fehlen den Kindern 2,5 Stunden Schlaf am Tag. Der mangelnde Schlaf kann Übergewicht zur Folge haben.