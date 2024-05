Jedoch sollten Eltern die Bedürfnisse der Kinder in die Kleiderwahl mit einbeziehen, sobald diese in der Lage sind, ihre Wünsche zu äussern. «Im Laufe der Kindesentwicklung wird es immer wichtiger, die Wünsche der Kinder miteinzubeziehen und ein Gespür dafür zu bekommen, was jedes einzelne möchte. Drängt man beispielsweise bei Mädchen-Zwillingen beide immer darauf, passende Kleidchen anzuziehen, obwohl das eine Mädchen lieber Hosen anhat, damit sie besser klettern kann, so übergeht man klar die Wünsche dieses Kindes. Zwillinge (auch eineiige) können völlig unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen haben und das drückt sich oft auch in Kleidung aus.»