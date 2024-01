Manche Royal-Fans erinnern sich: 2015 war das Jahr, in dem Mary von Dänemark für ihren exklusiven Modegeschmack massive Kritik einstecken musste. Das dänische Volk zeigte sich wenig amüsiert darüber, dass ihre Kronprinzessin mit Luxus-Accessoires (wie der Birkin-Bag von Hermès) herumlief. Vielleicht stimmt es die Kritiker milde, dass sich die teuren Investitionen in die Garderobe der heutigen Königin sich wenigstens in der langjährigen und Generationen übergreifenden Nutzung auszahlen.