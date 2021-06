Die ehemalige Schauspielerin ist überzeugt, dass jeder Mensch so gut ist, wie er ist. Man braucht weder Make-up noch einen Partner, um sich wertvoll zu fühlen. Die rührenden Worte, die Meghan einst in einem offenen Brief an die Welt richtete, zeigen, wie ernst sie es damit meint. «Du musst wissen, du bist gut genug. Dieses Mantra ist tief in mir verwurzelt, so dass kein Tag vergeht, ohne dass ich mich daran erinnere. Die fünf Kilo weniger werden dich nicht glücklicher machen, das Make-up wird dich nicht hübscher machen und das mittlerweile ikonische Sprichwort von Jerry Maguire ‹Du vervollständigst mich› ist ehrlich gesagt einfach nicht wahr. Du bist schon komplett – mit oder ohne Partner. Du bist genug. So wie du bist.»