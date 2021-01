Buben könnten sich in der Schule nicht mehr so entfalten, wie dies früher der Fall war, sagten Sie in unserem Interview zum Tod des Kinderarztes und Forschers Remo Largo. Was hat sich denn an der Schule für Buben zum Negativen verändert?

Erstens will ich klar festhalten: In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurden die Mädchen stark gefördert, dadurch haben sie die Buben überholt. Nicht etwa, weil die Buben sich verschlechtert hätten – die sind gleich gut geblieben. Aber zurück zur Frage, inwiefern sich die Schule für Buben negativ verändert hat: Das hat mit der Hinwendung der Schule zu mehr Sozialverträglichkeit zu tun, emotionale Stabilität hat an Bedeutung gewonnen, die stärkere Kontrolle des körperlichen Ausdrucks, das Berichten über die eigenen Gefühle. Rammeln zum Beispiele gilt heute bereits als Gewalt. Der Unterricht ist weniger wettbewerbsorientiert, auch auf dem Pausenhof sind die Kinder unter Kontrolle. Die Schule hat sich in eine Richtung verschoben, die Mädchen von der Sozialisation und ihrer biologischen Verfassung her eher entspricht. Für Buben ist es schwieriger geworden, die eigenen Neigungen und Möglichkeiten auszudrücken.