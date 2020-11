Doch mit seiner Exfrau blieb er freundschaftlich verbunden, und mit seinen Kindern verbrachte er in all den Jahren so viel Zeit wie möglich. Sie pendelten hin und her zwischen dem Haus von Papa in Hofstetten bei Brienz BE und Mama, die im Nachbardorf wohnt. «Wo sie mit 30, 40 Jahren stehen, weiss der Himmel, das kann man nicht voraussehen. Ich hoffe für sie, dass sie etwas finden, das sie unglaublich zufrieden macht», sagt Vater Trauffer, der im vergangenen Sommer zum zweiten Mal geheiratet hat. Er selbst habe erst in der vergangenen Zeit so richtig gelernt, zufrieden zu sein. «Zufrieden zu sein mit dem, was man hat, und dem, was man ist, ist etwas vom wichtigsten, damit sich das Glück einstellt.»