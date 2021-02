Mit der Hausgeburt begann sich die Schwedin zu befassen, nachdem sie den Dokumentarfilm «The Business Of Being Born» gesehen habe. Die Vorsorgeuntersuchungen in New York hat sie zwar noch in einem Spital gemacht. «Aber dort fehlte mir der spirituelle Bezug zur Geburt», schreibt sie. Und als sie schliesslich im siebten Monat ihrer Schwangerschaft mit ihrem dänischen Partner Tom Daly nach Los Angeles in ihr neues Haus zog, habe sie keine Lust gehabt, ein neues Spital zu suchen. «Stattdessen fanden wir eine wunderbare Hebamme, eine Doula und einen Hypnobirthing Coach. Und weil ich eine risikoarme Schwangerschaft hatte, machten wir den neuen Geburtsplan mit der Hausgeburt im Wasser.» Dies auch darum, weil sie sich im Wasser schon immer wohl gefühlt habe und es sie auch in schwierigen Situationen beruhige.