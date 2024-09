Fiona Erdmann wird zum dritten Mal Mutter

Fiona Erdmann (36) hat mit einem Instagram-Video verkündet, dass sie erneut ein Kind erwartet. In dem Clip ist die Influencerin mit ihrem Partner Mohammed und den beiden Kindern zu sehen. Ihren Babybauch präsentiert sie in einem weissen Sommerkleid. «Ich habe immer an Wunder geglaubt – und du bist mein nächstes. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen», schrieb das Model zu dem Familienvideo, zu dem sie unter anderem die Hashtags «regenbogenbaby» und «baby2025» setzte.