Lili ist am 4. Juni 2021 zur Welt gekommen. Sie trägt das Sternzeichen Zwillinge und steht damit in einer Familie voller Stier-Geborener ziemlich alleine da. Sowohl ihr Bruder Archie, 2, als auch ihre Cousine Prinzessin Charlotte, 6, ihr kleiner Cousin Prinz Louis, 3, und ihre Urgrossmutter Königin Elizabeth, 95, sind im Zeichen Stier geboren. Es ist also zu erwarten, dass Lili in dieser Familie eine Ausnahmeposition einnehmen wird.