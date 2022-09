Zu viel Football, zu wenig Familienzeit

Doch beide sind auf ihrem Gebiet Superstars – und investieren entsprechend viel Zeit und Energie in ihre Karrieren. Zu viel, findet Gisele Bündchen offenbar, was die Karriere ihres Mannes betrifft. Brady hat bekanntlich nach sieben Super-Bowl-Siegen seinen Rücktritt bekannt gegeben – nur um kurz darauf zu verkünden, dass er doch noch eine Saison anhängt. Aber auch das einstige Victoria's-Secret-Model will beruflich am Ball bleiben. Und das – wer kennt es nicht – wird gleich komplizierter, wenn der oder die Partnerin beruflich ebenfalls stark eingespannt ist.