Was Eltern tun können, um Mobbing vorzubeugen

Mobbing und Cybermobbing sind aktuell in aller Munde. Speziell Cybermobbing ist ein grosses Problem. «Ein Viertel der Jugendlichen in der Schweiz gibt an, bereits einmal online fertig gemacht worden zu sein», eröffnete Pro-Juventute-Direktorin Katja Schönenberger 2021 in einem Interview mit der Schweizer Illustrierten.