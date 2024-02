Hazel Brugger teilt das erste Foto ihres Babys

So erleben Hazel Brugger und Thomas Spitzer das Wochenbett

Hazel Brugger und Thomas Spitzer sind seit 2020 verheiratet. Sie haben eine fast dreijährige Tochter. Die ersten Monate als Familie brachten die jungen Eltern an den Anschlag. Sowohl Hazel Brugger wie auch Thomas Spitzer sprachen bereits öffentlich darüber, wie schwierig sie ihre neuen Rollen als Mama und Papa erleben. Nach der Geburt ihres ersten Kindes 2021 gerieten sie durch die Mehrfachbelastung als privates, berufliches und öffentliches Paar an ihre Grenzen. Hazel Brugger fühlte sich erschöpft und ausgelaugt und musste eine Pause einlegen. Thomas Spitzer fing vieles auf und musste sich 2023 in einer Burnout-Klinik behandeln lassen.