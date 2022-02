Herzogin Catherines schlauer Umgang mit Wutanfällen

Eine ganz normale Familie. Diese Szene geht um die Welt. Nicht nur, weil die picknickende Herzogin mit ihren drei Kindern an diesem Polo Match im Sommer 2019 so völlig unaufgeregt und normal wirkt, sondern auch, weil Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis da gerade mal 6, 3 und knapp 2 Jahre alt sind. Also alle drei mitten in oder am Rand der Autonomiephase.