Herzogin Meghan hat ein Kinderbuch geschrieben

Das Buch wirft einen Blick auf die einzigartige Bindung zwischen Vätern und ihren Söhnen – gesehen durch die Augen einer Mutter. Wir dürfen also davon ausgehen, dass der Inhalt autobiografische Details enthalten wird. Denn am Ende reflektiert das Buch, was Meghan jeden Tag beobachtet, wenn Prinz Harry mit Archie spielt, knuddelt, Velotouren unternimmt oder am Strand spaziert.