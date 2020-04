Ihr Baby bringt Anja Zeidler zum Weinen

«Ich bin hardcore in Tränen ausgebrochen»

Anja Zeidler will auch die schwierigen Seiten des Mamaseins teilen. In ihrem jüngsten Instagram-Post zeigt die Influencerin, wann sie an ihre Grenzen stösst und wo es mit der Zusammenarbeit mit Freund Milan noch hapert.