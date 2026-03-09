«Ich muss den Durchblick haben»

«Wir haben hart gearbeitet»

Den Grundstein des Unternehmens hat Grigoris Pallas (80) gelegt, der Vater des heutigen Chefs. 1965 zog der Grieche von der Insel Rhodos in die Schweiz, studierte in Fribourg Medizin, in Bern machte er das Staatsexamen als Augenarzt. In der Bundesstadt lernte er seine heutige Ehefrau Elisabeth kennen, eine einheimische Lehrerin. Mit ihrer Unterstützung gründete Pallas 1994 die gleichnamige Klinik im Oltner Sälipark: eine Augenarztpraxis, ein Operationssaal, vier Betten. Mit den Jahren erfolgt der Ausbau, gemeinsam mit Sohn Georgos. Auch Elisabeth Pallas arbeitete lange im Betrieb, war zuständig für das Personalwesen und die Buchhaltung. Das Unternehmen war die erste private Ausbildungsklinik für Augenmedizin in der Schweiz: In den vergangenen 30 Jahren wurden rund 100 Augenärzte ausgebildet. Der Firmengründer: «Wir haben hart gearbeitet.» Bis vor elf Jahren operierte Grigoris Pallas noch selbst.