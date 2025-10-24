Schon wieder etwas Training

Auch jetzt, wenige Monate nach der Geburt von Baby Jules, ist Sarah Atcho-Jaquier klar, dass sie weiterhin Leichtathletik auf höchstem Niveau betreiben will. «Ich bin ganz vernarrt in mein Baby», sagt sie. «Aber ich brauche den Sport.» Noch am Tag der Entbindung hat sie mit Ehemann Arnaud Golf gespielt. «Mit dem Laufen musste ich in der 34. Woche aufhören.» Die Sprinterin war schon dreimal bei Olympia dabei und läuft vor allem in der Staffel. «Ich will beweisen, dass es funktioniert. Die tägliche Organisation wird eine Herausforderung sein», ist sie sich bewusst. Zumal auch Arnaud Jaquier einen Vollzeitjob in einem Uhrenunternehmen hat. Schon kurz nach der Geburt hat sie mit einem leichten Training angefangen.