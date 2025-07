Vier Sportler-Babys in zwei Wochen 

Auch die Schweizer Leichtathletik-Familie hat in den verganenen zwei Wochen Zuwachs bekommen. Sprinterin Sarah Atcho-Jaquier (30) und ihr Ehemann Arnaud Jaquier sind am 24. Juli erstmals Eltern geworden. «Um 13.47 Uhr hat sich unsere Welt für immer verändert», schreibt die stolze Mama auf Instagram. Der Grund dafür sei ein kleiner Junge namens Jules. Sie und ihr Mann seien dankbar, aber auch voller Ehrfurcht, so die Leichtathletin weiter. Die beiden sind seit September 2023 verheiratet, nun geniessen sie die ersten Tage als Familie in vollen Zügen. «Wir lieben dich mehr, als wir es uns jemals hätten vorstellen können.» Sarah Atcho-Jaquier verspricht ihren Followerinnen und Followern auch einen Geburtsbericht: «Aber nicht so bald, wir sind gerade damit beschäftigt, ihn zu bewundern».