Überhaupt scheint die Deutsche, die sich aktuell ein Jahr Elternzeit nimmt, um für ihren Sohn da zu sein, zu wissen, was sie im Leben will. Selbst der Schritt ins Elternleben war eine ganz bewusste Entscheidung. «Wenn mich ein Kind in Turbulenzen gebracht hätte, hätte ich es nicht bekommen. Dann hätte mein Kind ja auch mein persönliches Leben verschlechtert. Das ist eine schlechte Basis», sagt sie im Gespräch mit der Nachrichten-Seite.