Nun hat James Middleton ein Buch über seine besondere Bindung zu Ella geschrieben. Es wird am 26. September 2024 unter dem Titel «Meet Ella: The Dog Who Saved My Life» (Deutsch: «Das ist Ella, der Hund, der mein Leben rettete») veröffentlicht und verspricht einen Blick hinter die glamouröse Fassade, die die Familie Middleton umgibt.