Woher kommt der Begriff «Helikopter-Eltern»?

Der Begriff «Helikopter-Eltern» hat seinen Ursprung in den 90er-Jahren. Die beiden US-Psychiater Foster Cline und Jim Fay gehörten zu den ersten Fachleuten, die den Begriff umschrieben. Eine Helikopter-Mutter oder ein Helikopter-Vater ist ein Elternteil, der permanent um seine Kinder kreist, sich in deren Nähe aufhält und sie beobachtet. Während Janni Hönscheids Auslegung dieses Elterntyps einen liebevollen Ansatz enthält und eher Richtung bedürfnisorientierter Erziehung geht, ist die Helikopter-Erziehung in ihrer extremen Form deswegen in Verruf geraten, weil sie von schädlichen Komponenten geprägt ist.