Werden auch Sie wieder in den Beruf zurückkehren?

Mir scheint, je mehr Kinder man hat, desto wichtiger ist es, berufstätig zu bleiben. Ich geniesse es sehr, an meinen Arbeitstagen jeweils eine Auszeit zu haben. Wie Ferien fühlt sich das manchmal an! Ich kann das allen Müttern nur empfehlen. Sogar, wenn die Kita mehr kostet als man verdient. Zu arbeiten ist eine gute Investition in die eigenen Nerven (lacht). Wobei ich natürlich das Glück habe, meinen Job gerne zu machen.