Jennifer Lawrence denkt über zweites Kind nach

«Jeden Tag, den ich Mutter bin, fühle ich mich schrecklich», sagte Jennifer Lawrence (32) erst kürzlich in einem Interview, und sprach damit ihre ständige Sorge um ihren Sohn Cy an, den sie mit ihrem Ehemann, dem New Yorker Kunsthändler Cooke Maroney (38), im Februar des vergangenen Jahres bekommen hat. Ihr Kummer und ihre Erschöpfung schienen so weit zu gehen, dass sich die begehrte Schauspielerin sogar schwer tat, sich noch berufliche Herausforderungen vorstellen zu können. «Ich dachte immer, dass ich mal Regie führen werde. Jetzt bin ich einfach so müde und es sieht so schwer aus», sagte sie in einem Interview.