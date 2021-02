Was ihr Engagement für Benachteiligte und gegen Missstände betrifft, geht sie schon mal mit gutem Beispiel voran: Nach der Hurrikan-Katastrophe 2017 in Puerto Rico, der Heimat ihrer Eltern, sammelte sie über 30 Millionen US-Dollar für die Hilfsmassnahmen, und auch ihren Auftritt mit Emme am Super Bowl nutzte sie: J.Lo trug auf ihrem Umhang die puertoricanische Flagge mit sich, um auf die schlechte Behandlung der Latinos in den USA aufmerksam zu machen, und sang ihren Hit «Let's Get Loud», um zu sagen: «Bleibt niemals still und erhebt eure Stimme gegen Ungerechtigkeiten in dieser Welt.»