Jessica Alba, 40, hat im Gespräch mit Katherine Schwarzenegger, 31, offen über ihre Beziehung zu ihren Kindern gesprochen. Kinder «wollen heute als Individuen gesehen werden, sobald sie irgendeine Art von Bewusstsein, Gedanken oder Meinungen haben. Ich möchte sicherstellen, dass sie Grenzen verstehen und respektieren, versuche aber, sie einzeln zu sehen und sie dort zu treffen, wo sie sind», erklärte die dreifache Mutter in Schwarzeneggers Instagram-Serie «Before, During & After Baby».