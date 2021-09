Kam Prinzessin Beatrices Baby zu früh zur Welt?

Dies ist ein weiter Begriff und umfasst alles von Anfang September bis Ende November. Gut möglich also, dass Prinzessin Beatrices ihr Baby nicht bis in die 40. Schwangerschaftswoche in ihrem Bauch trug. Ob es jedoch eine Frühgeburt war, lässt sich daraus nicht schliessen. Als Frühgeburt gilt eine Entbindung noch lange nicht, nur weil sie vor dem errechneten Geburtstermin stattgefunden hat. Von einer Frühgeburt sprechen Mediziner*innen nur, wenn ein Baby vor Abschluss der 37. Schwangerschaftswoche zur Welt kommt.