Doch der Weg zur Mutterschaft war für die Herzogin eine grosse Herausforderung. Kate kämpfte in allen drei Schwangerschaften mit schwerer Schwangerschaftsübelkeit – medizinisch: Hyperemesis gravidarum. In einem Podcast hat sie verraten, wie schwierig dieser Zustand für sie war: «Mir war unglaublich schlecht. Richtig übel. Ich konnte nicht einmal die Dinge Essen, die ich hätte essen sollen. Dennoch hat mein Körper es geschafft, das neue Leben in mir mit allem Nötigen zu versorgen. Das ist faszinierend.»