Kristen Bells Töchter trinken alkoholfreies Bier

In der «Kelly Clarkson Show» plauderte sie nämlich kürzlich aus, dass ihre Töchter gelegentlich alkoholfreies Bier trinken – und sie nichts dagegen habe. Dass das verrückt klingen mag, sei ihr absolut bewusst. Man müsse aber den Kontext betrachten: Ihr Mann Dax sei trockener Alkoholiker, der gerne alkoholfreies Bier trinke. Bereits als Babys hätten ihre Töchter nach der Flasche gegriffen und am Rand gesaugt. Sie denke, dass es für die Kinder etwas Besonderes sei, «etwas von Papa», so Bell.