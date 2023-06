Diese Erziehungstipps der Stars werden scharf kritisiert

Nur weil eine Methode funktioniert, ist sie nicht automatisch ok

Bestrafung kann kurzfristig funktionieren, keine Frage. Das zeigt sich beim Time-out. Sich in die Ecke stellen zu müssen oder in ein Zimmer verbannt zu werden, bringt in vielen Fällen gewünschte Ergebnisse – das ist sogar wissenschaftlich belegt.