Lady Louise erfuhr erst in der Schule, wer sie wirklich ist

Prinz Edward kann das Erstaunen seiner Tochter nachvollziehen. Auch er hat spät realisiert, was sein Status in der britischen Gesellschaft ist. «Ich weiss nicht mehr genau, wie alt ich war. Vielleicht fünf oder sechs Jahre alt. Aber ich erinnere mich an den Moment, als ich begann, alles zu begreifen.» Er fügt an, dass ein Kind Zeit brauche, um die royalen Rollen zu begreifen und zu erkennen, dass nicht alle Familien da draussen denselben Alltag leben: «Wenn man in so einer Familie aufwächst, in diesem Umfeld, dann ist das einfach was Eltern halt so tun.»