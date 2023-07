Und während andere Mädchen-Eltern sich eher mal darum bemühen müssen, ihren Töchtern auch Kontakt zu Jungs zu ermöglichen, «damit sie nicht nur mit anderen Mädchen in der Bäbi-Ecke sitzen», wie Margrit Stamm sagt, ist dieser Kontakt bei Bode Millers Tochter von vornherein gegeben: Daheim in Südkalifornien und ihrem zweiten Zuhause mitten in der Natur im Winter-Resort Big Sky (Montana) wird sie mit ihren zwei Halbgeschwistern sowie ihren vier Brüdern durch den Wald wuseln – beste Voraussetzungen also, sich dereinst zu einer schlagkräftigen, durchsetzungsfähigen Frau zu entwickeln. Oder vielleicht zum nächsten Skisuperstar?