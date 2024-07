Linda Fäh stellt sich kritischer Mama-Frage

Kein Wunder also, dass die 36-Jährige auch immer wieder Einblicke in ihr Privatleben mit ihrem Mann Marco Dätwyler (40) und dem gemeinsamen Sohn Lio (1) gibt. Daraus, dass bei den Fäh-Dätwylers aber nicht immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, macht Linda nie ein Geheimnis. So offenbarte die Schlagersängerin auch schon, dass sie mitten in der Nacht in Tränen ausbrach, weil Lio fieberte und sich nicht beruhigen liess.