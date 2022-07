Das Foto zeigt Linda Fäh bei der Plattentaufe ihres neuesten Albums «Federleicht» in der Nähe von München am vergangenen Wochenende. Die Sängerin strahlt mit der Sonne um die Wette. Sie trägt ein bauchfreies Oberteil (Rihanna lässt grüssen!) und weisse Shorts. In diesem leichten Outfit ist bereits ein Ansatz von Babybauch zu erkennen. Fäh schreibt zum Bild, sie sei überwältigt von den vielen Rückmeldungen ihrer Fans. «Ihr seid Fähnomenal!», freut sie sich.