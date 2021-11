Wenn sich drei Kinder im selben Haushalt in so unterschiedliche Richtungen entfalten, spricht dies ganz klar für ihre Eltern. Oder in diesem Fall, in dem Märtha Louise seit dem Tod des Vaters, der Künstler Ari Behn hat sich vor zwei Jahren das Leben genommen, alleine die Verantwortung für die Mädchen trägt, für die Mutter. Offenbar schafft es Märtha Louise, ihren Kindern den Freiraum zu lassen, den sie zur persönlichen Entwicklung benötigen. Es gelingt ihr, ihre Töchter nicht durch Regeln oder Erwartungen einzuschränken, sondern ihnen dabei zu helfen, ihren eigenen Weg zu finden.