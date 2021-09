Davon liess sich Märtha Louise allerdings nicht allzu sehr beirren. Sie machte weiter Werbung für sein Buch, er plauderte derweil in einem Podcast ganz offen über den gemeinsamen Sex. Die Prinzessin stört das nicht. Sie ist bis über beide Ohren in ihren Schamanen verliebt und gratulierte ihm letztes Jahr mit rührenden Zeilen zum Geburtstag. So war unter anderem zu lesen: «Du bist eine wunderschöne Seele so voller Liebe, Freude, Zufriedenheit, Weisheit, Lachen, berauschender Kreativität, Ausdauer, Leidenschaft, Einblicken und Wachstum. Mit all meiner Liebe: Happy Birthday, mein Liebster!»