Trotzdem aller Vorkehrungen sei es schon vorgekommen, dass die Kids von der vielen Reiserei durcheinander seien: «Letztes Jahr in Shanghai spürte ich, dass sie nach den vielen Reisen seit Cincinnati etwas aus der Spur gerieten. Ich sagte: ‹Jetzt reisen wir zurück in die Berge und bleiben in Ruhe da. Es ist nicht normal, ständig von einer Stadt in die nächste zu reisen!›