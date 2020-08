Diesem Prinzessinnen-Leben aber kann Fabienne Bratschi nichts abgewinnen. «Ich fragte mich, womit man sich auf dieser schönen Insel sonst noch beschäftigen könnte – und landete beim Meersalz.» Sie legt ein kleines Becken an, in dem sie Salz gewinnt, und schickt es in ein Testlabor. Das Ergebnis: Die Qualität ist kaum zu übertreffen. Sie beginnt, auf Bora Bora zu netzwerken, verkauft ihr Meersalz an Touristenshops und Hotels. Als die Schweizer Beauty-Unternehmerin Gabriela Gerny in ihren Ferien auf der Insel das Salz entdeckt, bittet sie Fabienne Bratschi um eine Zusammenarbeit. Das Bora Bora Sea Salt wird in ein Peeling integriert.