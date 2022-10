Bushido teilt Details zur dramatischen Drillingsgeburt

«Ich habe es in den zehnten Monat geschafft. Wir haben ein paar Mal so ein Glück gehabt. Es sah so schlecht aus», erinnert sich Anna-Maria Ferchichi (40) sichtlich bewegt in der mehrteiligen Dokumentation «Bushido – RESET» auf RTL+. Der deutsche Rapper (44) und seine Ehefrau erzählen darin vom dramatischen Verlauf der Geburt ihrer Drillingsmädchen, die im November des vergangenen Jahres auf die Welt gekommen sind und von denen eines bis zuletzt in Lebensgefahr schwebte.