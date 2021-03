Sie hätten damals in einer Strasse mit weitaus berühmteren Filmstars gewohnt, doch die hätten unbehelligt an den Paparazzi vorbeigehen können, während in ihrer Vorfahrt regelmässig 15 bis 20 Autos mit Fotografen warteten – und sie zu jeder Schulfahrt mit ihren Kindern verfolgten. «Das verursachte so viel Angst in unsere Familie», sagt Garner. Es war so schlimm, dass sie für ein neues Gesetz kämpfte, das Kinder wie ihre besser schützen würde, und das 2013 tatsächlich erlassen wurde.