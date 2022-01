Das Rezept stammt aus einem der Kochbücher von Mary Berry, der die Herzogin in der Küche nacheifert. Offenbar ist die ganze Familie Cambridge begeistert von den Rezepten der britischen Küchen-Koryphäe. So sehr, dass der Name von Mary Berry sogar eines der ersten Wörter war, die Louis sagen konnte. «Er sagte Mary als eines der ersten Wörter, weil all meine Kochbücher in der Küche auf seiner Augenhöhe sind. Da Kinder allgemein von Gesichtern fasziniert sind, und Ihr Gesicht auf all ihren Büchern zu sehen ist, erklärte er jedes Mal: Das ist Mary Berry. Er würde Sie bestimmt erkennen, wenn er Sie treffen würde», so Kate während der Sendung ihr ihrem Koch-Idol.