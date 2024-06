Nervenkitzel um Baby Sunnys Rückflug aus Ibiza

Janosch fliegt, wie geplant, zurück nach Zürich, wo er spät am Abend ankommt. Er bucht sofort einen Flug nach Ibiza, der am nächsten Morgen kurz nach 6 Uhr startet. «Mir war klar, dass Sunnys ID nach Ibiza muss.» Janosch findet tatsächlich einen freien Platz und zahlt 30 Franken für die Strecke Zürich-Ibiza. «Das war alles so unglaublich», sagt der Zuger und lacht.