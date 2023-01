Er muss das Schlimmste verkraften, was Eltern sich vorstellen können: Nick Cannon (42) hat im Dezember vor einem Jahr Babysohn Zen im Alter von fünf Monaten an Krebs verloren. Dies nach dem wohl schwersten Entscheid seines Lebens. Zusammen mit der Mutter des Babys, Model Alyssa Scott, entschied er sich gegen eine Chemotherapie für das kleine Baby. Auf die Frage, ob eine solche das Leben seines krebskranken Sohnes verlängern oder sein Leid lindern würde, hätten die Ärzte mit «nicht wirklich» geantwortet, «er hätte im besten Fall drei oder vier Jahre alt werden könnte», sagt Cannon im Podcast «The Checkup with Dr. Agus» bei Paramount+. «Als ich das hörte, dachte ich sofort an die Lebensqualität. Ich wollte, dass er das beste Leben hat, das er haben kann. Bei einer Chemo hätte Zen im Krankenhaus leben müssen», sagt Cannon. Er und die Mutter des Babys seien darum zum Schluss gekommen, «dass wir ihn geniessen wollen und er uns geniessen soll».